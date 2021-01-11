"У Снодграса закінчувався контракт влітку. Ми хотіли йому допомогти, враховуючи, що у нас на цій позиції є Ярмоленко і Боуен.

Вест Бромвіч підсилився конкурентом Ярмоленка

Снодграс був чудовим. Ми не хотіли його втрачати, але я не міг і гарантувати йому новий контракт. Тому вирішили дати йому можливість рухатися далі", – наводить слова Мойєса Football London.

Нагадаємо, шотландець став гравцем Вест Бромвіча в січні 2021 року. У нинішньому сезоні Роберт Снодграс провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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