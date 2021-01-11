"У нас є Ярмоленко та Боуен": Мойєс пояснив, чому Вест Хем відпустив Снодграса
Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс прокоментував трансфер Роберта Снодграса до Вест Бромвіча.
"У Снодграса закінчувався контракт влітку. Ми хотіли йому допомогти, враховуючи, що у нас на цій позиції є Ярмоленко і Боуен.
Вест Бромвіч підсилився конкурентом Ярмоленка
Снодграс був чудовим. Ми не хотіли його втрачати, але я не міг і гарантувати йому новий контракт. Тому вирішили дати йому можливість рухатися далі", – наводить слова Мойєса Football London.
Нагадаємо, шотландець став гравцем Вест Бромвіча в січні 2021 року. У нинішньому сезоні Роберт Снодграс провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.
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