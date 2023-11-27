У понеділок, 27 листопада, збірна Італії з тенісу вдруге в історії виграла Кубок Девіса. У фіналі італійці здолали Австралію: Маттео Арнальді виграв у Олексія Попиріна (7:5, 2:6, 6:4), а Яннік Сіннер – у Алекса де Мінаура (6:3, 6:0). Сіннер є великим шанувальником Мілана, і Піолі запросив його відвідати матч із Борусією.

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"Сіннер подав приклад? Однозначно. Не тільки своєю рішучістю, а й талантом, якістю, менталітетом, бажанням перемогти. Якщо він прийде на стадіон, ми будемо раді. Для нас матч із Борусією – поворотний момент. У Дортмунді нас зустріла Жовта стіна, але Борусія ще не знає, що таке Сан-Сіро в Лізі чемпіонів. Упевнений, уболівальники нам допоможуть.

Наш ментальний настрій не повинен відрізнятися від домашнього матчу з ПСЖ, але сама гра, ясна річ, буде іншою. Хочу побачити команду, яка залишить всю себе на полі. Упевнений, мої хлопці мене не розчарують", – цитує Піолі Milan News.

Матч Мілан – Борусія Д відбудеться у вівторок, 28 листопада.

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