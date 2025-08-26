У заявці збірної Бразилії на матчі з Чилі та Колумбією не виявилося Вінісіуса Жуніора, Родріго та Неймара.

Анчелотті зганьбився викликом до збірної Бразилії двох гравців з чемпіонату Росії – в заявці немає зірок Реала

"У заявці є нові гравці. Неймара немає – минулого тижня у нього виникла невелика проблема. Але немає необхідності тестувати Неймара: його знає кожен – тренерський штаб, збірна, вболівальники. Як і всі інші, він повинен бути в хорошій фізичній формі, щоб допомогти національній команді гідно виступити на чемпіонаті світу. Ці два матчі – останні у відборі, і ми повинні завершити його на високій ноті.

У нас є велика база – список з 51-52 гравців і навіть більше. І вже в останні дні перед викликом ми формуємо остаточний склад. Буває, що гравець отримує травму саме в ці вихідні.

Чи пояснював я Неймару і Родріго, чому не викликав їх? Ні. Вони прекрасно розуміють ідею збірної: потрібно грати і бути в хорошій формі. Мені не потрібно їм це пояснювати. Якщо вони захочуть прояснити ситуацію – можуть самі зателефонувати. У Родріго є мій номер, у Неймара, думаю, теж.

Фізична готовність – ключовий фактор. Гравець збірної повинен бути на 100% готовий. У будь-якій лінії величезна конкуренція: захисники, півзахисники, крайні нападники... Якщо хтось не в оптимальній формі, немає проблем замінити його іншим", – цитує Анчелотті Globo.

