Тренер Жирони Мічел не впевнений, що Артем Довбик з'явиться на полі в матчі проти Валенсії.

Вже завтра, 2 грудня, Жирона зіграє черговий матч іспанської Ла Ліги. Суперником команди Віктора Циганкова і Артема Довбика буде Валенсія, в складі якої виступає Роман Яремчук.

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"Довбик провів декілька останніх тренувань з командою. Побачимо, чи зіграє він завтра, але якщо не буде готовий на сто відсотків – не вийде на поле. У нас є Стуані, Порту та інші. Завтра вирішимо", – цитує Мічела видання lesportiudecatalunya.

Нагадаємо, Довбик отримав травму в матчі збірної України проти Італії. Артем пропустив матч Жирони проти Атлетіка, де його команда зіграла внічию (1:1).

У поточному сезоні Довбик у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Наразі Жирона йде на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Реала за додатковими показниками – обидві команди мають по 35 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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