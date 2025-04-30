"Майбутнє клубу від цього ніяк не залежить. Це наше завдання. У нас є глобальне велике завдання – стати чемпіонами країни, і ми до цього будемо йти по тому, що ми запланували. Тому що немає сенсу боротися за вихід в єврокубки, тому що ти завжди будеш боротися за них.

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Ми поставили амбітне завдання і будемо до цього йти. У нас є розуміння, як це можна зробити. Є різні часи: коли в тебе є якісь можливості, є, коли потрібно реорганізувати щось, перебудуватися. Але глобальна ціль одна. Я гадаю, що зараз клубів 7 мають таку мету, і це круто. Це популяризує і підвищує конкуренцію в нашому чемпіонаті", – сказав Баєнко для ТаТоТаке.

До слова, наразі криворізький клуб посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 39-ма очками. Відстань команди до четвертого місця, яке дозволяє виступати у єврокубках в наступному сезоні, складає 4 бали, проте в Кривбаса є матч в запасі.

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