"Відхід Мудрика та Кривцова? Не тільки я, а й вся команда сприйняла це трохи болісно. Ми готувалися до того, що саме Михайло піде, але що піде Сергій ми не очікували. Думали, що може він ще пів року буде нас розважати, допомагати прогресувати нам, молодим хлопцям.

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Зараз ми адаптуємося грати без них. Більше без Михайла, тому що багато чого проходило саме через нього у першій частині чемпіонату, але він не є незамінним. У нас вже є рішення, хто може його замінити на цій позиції", – розповів Конопля в інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, що Кривцов та Мудрик покинули "гірників" цієї зими. Михайло перебрався в Лондон до Челсі, а Сергій продовжить кар'єру в Інтер Маямі.

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