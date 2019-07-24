Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів, чому вирішив продовжити контракт з угорським клубом.

"Я щасливий, дійсно щасливий бути тут і представляти Ференцварош. За останній рік у мене склалися чудові стосунки не тільки з гравцями, але і з керівництвом клубу, і з персоналом.

Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем

Мені подобається працювати у Ференцварош, я думаю, що у нас велике майбутнє", – цитує Реброва прес-служба Ференцвароша .

Нагадаємо, що Сергій Ребров в попередньому сезоні зумів виграти чемпіонат Угорщини, а в поточному – стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів з перемоги у протистоянні з Лудогорцем.

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