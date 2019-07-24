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"У нас велике майбутнє", – Ребров прокоментував підписання нового контракту із Ференцварошем

13:58 568 Читать на русском
"У нас велике майбутнє", – Ребров прокоментував підписання нового контракту із Ференцварошем
Сергій Ребров / Getty images

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів, чому вирішив продовжити контракт з угорським клубом.

"Я щасливий, дійсно щасливий бути тут і представляти Ференцварош. За останній рік у мене склалися чудові стосунки не тільки з гравцями, але і з керівництвом клубу, і з персоналом.

Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем

Мені подобається працювати у Ференцварош, я думаю, що у нас велике майбутнє", – цитує Реброва прес-служба Ференцвароша .

Нагадаємо, що Сергій Ребров в попередньому сезоні зумів виграти чемпіонат Угорщини, а в поточному – стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів з перемоги у протистоянні з Лудогорцем.

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Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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