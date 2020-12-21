"У нас в плюсі зараз працює лише Зоря": президент Десни зізнався, що заважає запустити УПЛ-ТБ
Президент чернігівського клубу Володимир Левін поділився думками щодо телепулу і прокоментував створення нового футбольного телеканалу.
"Чи можливо в Україні заробляти на футболі? Клуби прибутковими сьогодні просто не можуть бути. У нас в плюсі зараз працює лише Зоря. Основний дохід клубів сьогодні – платежі від єдиного телепулу.
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Що заважає зробити УПЛ-ТБ зараз? Кошти. Організація всього обійдеться приблизно у 3,5–5 млн доларів на рік", – сказав Левін у коментарі програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, Десна пішла на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки – вище за чернігівський клуб лише Динамо і Шахтар.
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