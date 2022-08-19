Головний тренер збірної Бразилії не поділяє думку Кіліана Мбаппе про те, що європейський футбол збірних складніший, ніж у Південній Америці.

Мбаппе дозволив собі зверхню фразу про домінування європейських збірних, яка не сподобалася за океаном. "Аргентина та Бразилія не мають такої конкуренції. У Південній Америці футбол гірше розвинений, ніж у Європі. Саме тому європейці виграли останні чемпіонати світу", – сказав француз.

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Тіте не погодився з таким твердженням і досить різко відповів. "При всій повазі, у нас тут немає Азербайджану. Немає прохідних матчів, немає команд, які б дали перепочинок. Кваліфікація на Мундіаль тут набагато складніша, ніж груповий етап в Європі", – цитує ESPN головного тренера збірної Бразилії.

4 останні Мундіалі завершилися тріумфами Старого Світу: 2006 – Італія, 2010 – Іспанія, 2014 – Німеччина, 2018 – Франція. Бразилія востаннє вигравала чемпіонат світу у 2002-му. Наступна першість пройде в листопаді-грудні цього року в Катарі.