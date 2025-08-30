– Перемогли і слава Богу, правда, це нічого не дало. Другий тайм був бездарний, гравці Динамо знову згадали, як не треба грати. А перший тайм можна відзначити зі знаком плюс, хоча в роздягальню могли і пропустити. У киян було два моменти за всю гру, один з яких бездарно запоров Караваєв. Швидкий гол абсолютно не налякав Маккабі, у ізраїльтян була впевненість, що вони пройдуть Динамо. Мене абсолютно не дивують результати наших команд. Я ще взимку сказав: нам нех*ін робити в єврокубках.

– Ліга конференцій – це турнір рівня Динамо?

– У нас нічого не змінюється. Нам нема чого робити в єврокубках, навіть, напевно, і в Лізі конференцій. Надія тільки на те, що хтось слабенький попадеться (суперники уже відомі). У нас що збірна мріє про слабких суперників, що Динамо.

– Кому "Лева матчу" віддасте, хто був найкращим у складі Динамо?

– Я віддам Герреро. Не тому, що він забив, а тому що старався і багато бігав. До нього паси або не доходили, або перебивали його. Більше відзначити нікого.

– Хто був найгіршим гравцем Динамо?

– Багато хто випав з гри. Для мене вони всі однакові – ніякі. Я, чесно кажучи, так і не зрозумів: а що на полі робив капітан Буяльський? Його і найгіршим назвати не можна, тому що його не було. Зник!

Ярмоленко в другому таймі відразу можна було міняти, тому що він ніяк не міг знайти передачею своїх. Думаю, Ярмоленку пора вже ставати спортивним директором. Сил у нього вже не вистачає. У нас забувають, що лідер повинен бути в кожній грі, а не тільки в матчах з колгоспниками, – сказав Леоненко для Blik.

Підопічні Олександра Шовковського вилетіли з Ліги Європи і продовжать боротьбу в Лізі конференцій. Крім того, чемпіони України продовжують свої виступи в Прем'єр-лізі, де вже завтра, 31 серпня зіграють домашній поєдинок проти житомирського Полісся.

