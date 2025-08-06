– Важко говорити одразу після гри. Якщо ми програли, напевно, це справедливо, але ще нічого не вирішено, ще є попереду друга гра, будемо до неї готуватися. У нас ще є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію.

Динамо – Пафос – 0:1 – відеоогляд провалу киян в Лізі чемпіонів

– Здалося, що Динамо не очікувало такої агресії від Пафосу на початку матчу та на початку другого тайму?

– Ні, ми були готові та прекрасно знали, як Пафос грає. Команда дисципліновано захищається, тому розуміли, що багато моментів у нас не буде. Потрібно було чекати на свої шанси, у першому таймі вони у нас були – треба було лише їх реалізовувати, тоді була б зовсім інша гра.

– Що вас здивувало у діях суперника?

– Як я вже сказав, нічого не здивувало. Ми розбирали Пафос та чудово знали, як вони діють та були готові до гри.

– Що Олександр Шовковський сказав у роздягальні в перерві? У другому таймі ви почали впевненіше виходити з-під пресингу.

– Звісно, ми завжди розмовляємо, але про що саме – залишиться у середині команди.

– Які, на вашу думку, шанси, що ви можете перемогти у матчі-відповіді?

– Шанси є завжди, нічого страшного не сталося. Завершився лише перший тайм, як я вже сказав, у нас є ще 90 хвилин, щоб виправити ситуацію, будемо готуватися.

– Чи не стануть проблемою підтримка трибун на стадіоні на Кіпрі та спекотна погода?

– Хіба у нас є вибір чи інші варіанти? Хоч буде 50 градусів, ми все одно маємо виходити на поле та виправляти те, що ми погано зіграли вдома та поступилися. Не може бути жодних відмовок – погода однакова для обох команд.

– А як вам атмосфера та якість поля на стадіоні в Любліні?

– Уболівальників небагато, тому що ми не граємо у Києві, і ви знаєте, чому. Хочу подякувати тим, хто прийшов та підтримував нас. Щодо поля, його якість на хорошому рівні. Усе було нормально, окрім, мабуть, нашої гри, – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки