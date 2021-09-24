"У нас ще буде час для розмови з президентом": Куман – про нове фіаско Барселони, своє майбутнє та несправедливість
Головний тренер Барселони Рональд Куман висловився про безгольову нічию в матчі 6-го туру Ла Ліги проти Кадіса (0:0).
"У цій країні тебе вилучають ні за що. Зараз потрібно проаналізувати, що зробила команда, її ставлення, відданість гравців справі.
Два вилучення у відеоогляді матчу Кадіс – Барселона
Я не хочу аналізувати свою особисту ситуацію. Президент пішов у готель і попрощався. Якщо він захоче поговорити, у нас, ймовірно, буде для цього більше часу.
Думаю, що в цілому команда була в порядку. Ми багато володіли м'ячем, але нам було важко створити багато моментів. Я не можу скаржитися на ставлення моїх гравців. Це був складний матч. Однак, щоб виграти матч, потрібно забивати", – цитує Кумана Football Espana.
Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки