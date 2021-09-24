"У цій країні тебе вилучають ні за що. Зараз потрібно проаналізувати, що зробила команда, її ставлення, відданість гравців справі.

Два вилучення у відеоогляді матчу Кадіс – Барселона

Я не хочу аналізувати свою особисту ситуацію. Президент пішов у готель і попрощався. Якщо він захоче поговорити, у нас, ймовірно, буде для цього більше часу.

Думаю, що в цілому команда була в порядку. Ми багато володіли м'ячем, але нам було важко створити багато моментів. Я не можу скаржитися на ставлення моїх гравців. Це був складний матч. Однак, щоб виграти матч, потрібно забивати", – цитує Кумана Football Espana.

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки