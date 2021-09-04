"Якщо подивитися на турнірну таблицю, то ще вся боротьба попереду. У нас ще 2 матчі з Боснією – це досить міцна команда, плюс фіни на виїзді. Календар важкий, але ще не крапка, це точно.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022

У кожного тренера своє бачення футболу, тут також своя філософія і свої вимоги. У чому полягає новизна тактики Петракова? Раніше був один опорник, зараз їх два", – пояснив Сидорчук у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45. Наразі Україна з 4 очками йде третьою, поступаючись фінам (5 очок) і французам (8).

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