"Час покаже, чи ми втратили 2 очки, чи здобули одне. У нас попереду ще 8 фіналів. Ще багато команд мають зіграти з Динамо. Ніхто не очікував, що тут буде прогулянка. Це два гранди, тимчасова таблиця та форма не відіграють ролі. Це Класичне, у цей день ти повинен бути кращим. Майстерність Андрієвського вирівняла рахунок.

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Вийшов дуже напружений матч, велика ціна помилки. В усіх чемпіонатах так, Арсенал також не зміг виграти (3:3 з Саутгемптоном, – прим.). Це, можливо, такий перший досвід, коли граєш за чемпіонство – тоді зростає відповідальність, напруга. Але цю напругу ми самі створили. Ми б’ємося за те, що зробили у минулому. Немає легких прогулянок, треба битися. 1:1 – це насправді одне очко. Ми мали закривати матч за рахунку 1:0.

Нашим планом було не чекати помилки, а спровокувати її. Хотіли домінувати, грати більше на чужій половині поля. Можливо, стан газону цього не дозволив (гра відбулась на стадіоні імені В. Лобановського, – прим.). Тут погане поле для комбінацій, це заважає і Динамо, і нам. Це треба покращити, якщо хочемо демонструвати хороший футбол", – сказав Йовічевіч у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, у матчі 22-го туру Шахтар розійшовся миром з Динамо (1:1) і продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ (53 очки). Динамо (з 41 пунктом) йде четвертим.

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