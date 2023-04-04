"Спершу хочу подякувати нашим ЗСУ, що маємо нагоду готуватися до чемпіонату. Щодо нашої підготовки, то усі з нетерпінням чекаємо матчу з Кременем, адже пауза у чотири місяці доволі довга. Карпати провели хороші тренувальні збори. Спочатку готувалися у Львові, а потім провели два поспіль збори на Закарпатті. Як в Хусті, так і в Ужгороді мали хороші умови. За цей час провели чимало добротних спарингів, де тренерський склад дав можливість усім пограти.

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Перемога над Вересом (3:0) у товариському матчі? Завжди хочеться грати з сильними командами, де можна побачити, на що здатні. Фактично, ця гра стала підсумком усіх тренувальних зборів. Ключовою метою цього матчу стала благодійність, а саме збір коштів для наших захисників, що проходять лікування та реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Уболівальники Вереса та Карпат зібрали 152 тисячі гривень для допомоги захисникам України!

У нас одне завдання – вихід в УПЛ. Тому тренерський склад намагався посилити команду досвідченими гравцями. Усі хлопці – Ільющенков, Саків, Горбунов, Книш, Бобко та Хобленко без проблем влились в наш дружній колектив. На мою думку, вони допоможуть Карпатам", – розповів гравець в інтерв'ю.

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