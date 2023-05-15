"Хлопці готуються якнайкраще. У них є велика рішучість, щоб виступити краще, ніж у першому матчі, і виграти гру. Зараз у нас ніхто не вірить. Ніхто не думає, що ми здатні вийти у фінал. Проте я знаю, що ми можемо зіграти чудовий матч. Нам належить зіграти довгий матч, ми хочемо добре почати, а потім залишитися в грі і скористатися помилками Інтера.

Мілан ганебно програв Спеції перед другим півфіналом ЛЧ – команда Коваленка перервала провальну серію

Ми не говорили з хлопцями про поразку від Спеції, тільки – про завтрашню гру. Це ті матчі, про які мріють футболісти. Ми знаємо, що почнемо гру в невигідному становищі, але у нас є якості, щоб змінити ситуацію. Нам слід бути обережними під час стандартів, це одна із сильних сторін Інтера. Також нам доведеться поліпшити реалізацію – скористатися моментами краще, ніж у першій зустрічі.

Інтер сильний в обороні. У першій грі ми припустилися кількох помилок, але минуле не має значення.

Леау? Йому набагато краще, як і Крунічу з Мессіасом. Якщо все піде за планом, вони будуть доступні", – цитує Піолі Football Italia.

Матч-відповідь півфіналу ЛЧ між Інтером і Міланом відбудеться у вівторок, 16 травня. У першій зустрічі "нерадзуррі" виявилися сильнішими з рахунком 2:0.

Темна конячка, вірність принципам та шанс для "пенсіонерів": чому Інтер заслуговує на перемогу у Лізі чемпіонів 2022/23