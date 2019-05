"У нас немає яєць, але ми вміємо ними користуватися", – гравчині збірної Німеччини запалюють перед ЧС-2019

Футболістки жіночої збірної Німеччини знялись у дуже сміливому рекламному ролику.

Банк Commerzbank випустив рекламний ролик, який присвячений до жіночого чемпіонату світу-2019. У оригінальному відео знялись футболістки німецької національної команди.

Тренер жіночої збірної Еквадору звільнений через підозру в сексуальних домаганнях

"Знаєш, як мене звати? Ні? Нічого страшного. Ми боремося за націю, яка навіть не знає, як нас звати. Ми були чемпіонами Європи 8 разів. За перший титул нам подарували чайний сервіз. Коли ми починали, ми боролися не тільки проти наших суперниць, а й проти забобонів.

Львів підписав футболісток з Бразилії

"Жінки тільки для того, щоб виховувати дітей". "Їх місце в пральні". "Вони грають, як аматори в сповільненій зйомці". Знаєте що? У нас немає яєць, але ми вміємо ними користуватися", – кажуть футболістки у ролику.

"We don't have balls.

But we know how to use them!"



The @DFB_Frauen with a campaign ahead of this summer's Women's World Cup. #FIFAWWC pic.twitter.com/IC1b9b2VHU