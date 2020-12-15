"У нас була багатогодинна зустріч із Мірчею Луческу. Ми обговорили всі питання, пов'язані з підготовкою Динамо, з трансферною політикою і т. д. Це була продуктивна і конструктивна розмова, я можу розповісти про її деталі.

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Що стосується підготовки, то гравці та тренери зберуться в Києві 10-го січня, потім медогляд і кілька днів втягувальних тренувань. 15-го січня команда чартерним рейсом вирушить на перший збір до ОАЕ, а назад до Києва повернеться 26-го січня. На збір команда полетить розширеним складом, до роботи з першою командою будуть залучені гравці з дубля та молодіжного складу.

З 29-го січня до 8-го лютого Динамо буде готуватися в Туреччині. В одному з сусідніх готелів буде жити молодіжний склад, який також проведе збір у цей період. Після повернення до Києва Динамо пройде адаптацію до наших погодних умов і буде готуватися безпосередньо до матчу з Олімпіком.

На зборах обов'язково будуть контрольні матчі, які ми покажемо в прямому ефірі в YouTube. Про суперників повідомимо додатково, у нас немає таємниць від уболівальників, ми хочемо, щоб вони були в курсі, як іде підготовка, тому шанувальники Динамо будуть отримувати максимально повну інформацію про те, що відбувається", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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