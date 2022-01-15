"Я завжди думаю про трансфери, це частина моєї роботи. Я завжди був шанувальником зимових переходів, тому що це ковток свіжого повітря для команди.

Баварія офіційно продовжила контракт з Команом – француза сватали в Барселону та гранди АПЛ

Але у січні все складно та дорого. Ми не зобов'язані когось підписувати. Ми все обговоримо. Рішення мають бути розумними в економічному плані, адже у нас немає нафтової свердловини на Зебенерштрассе (там розташована база Баварії – прим.)", – заявив Нагельсманн.

До слова, взимку "ротен" ще нікого не підписували, а лише продовжили співпрацю з Кінгслі Команом до 2027 року.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій