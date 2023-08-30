"Ми – Барса, від нас чекають не тільки перемог, а й хорошого атакувального футболу. Останнім часом усе було не так, як має бути, тому ми щосили намагалися створювати більше моментів у матчах. Коли виходять Ферран (Торрес) або Ансу (Фаті) – два атакувальних гравці, – ми створюємо більше. Іноді ми не граємо з достатньою кількістю атакувальних футболістів, у мене немає підтримки, і тому я шукаю найкраще рішення для команди.

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Думаю, завдяки своєму досвіду і тому, що я знаю своє тіло, знаходжу найкраще рішення не тільки для себе, а й для команди. В останніх двох матчах у мене було не так багато моментів, оскільки я не так часто отримував м'яч, тому іноді мені доводилося створювати їх самому.

Мені потрібно підтримувати свій рівень, повернутися в течію. Кожен сезон індивідуальний, і цей сезон дуже довгий. У нас буде ще багато ігор, і я думаю, що важливо не як ти починаєш, а як закінчуєш", – цитує нападника Mundo Deportivo.

Роберт Левандовскі в поточному сезоні вперше відзначився в матчі проти Вільяреала, який Барселона виграла з рахунком 4:3.

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