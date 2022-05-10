"Всі хлопці налаштовані на те, щоб якнайкраще підготуватись й продемонструвати, сподіваюсь, що у двох поєдинках – максимальний результат.

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Думаю, що симбіоз цих двох речей, як тренувального процесу, так і ігор, дуже важливий. Відомо, що ми будемо грати проти клубів й знаємо, що у них сезони підходять до завершення. Не зрозуміло, в якому стані Борусія із Менхенгладбаха. Вона у цьому сезоні ні на що не претендує й було б дуже добре, якби суперники були мотивованіші.

В цій ситуації у нас не дуже великий вибір. Зіграти зі збірними не виходить, вони в такий час не збираються. Але ми будемо радіти тому, що маємо й сподіваюся, що ті команди, проти яких ми будемо грати, поставляться з відповідальністю й розумінням та допоможуть нам набрати найкращі кондиції, щоб підійти в максимальній формі до матчів", – сказав Бєлік у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, перший спаринг збірна України проведе у середу, 11 травня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії "синьо-жовті" зіграють 1 червня. Переможець зійдеться в дуелі зі збірною Уельсу.

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