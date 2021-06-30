"Ми знали, що буде дуже складно, адже шведи мають гарні фізичні дані. Розуміли, що буде багато боротьби – на це налаштовувалися. Вважаю, ми впоралися з натиском.

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Ви знаєте, після того, як ми програли Австрії – у нас сьогодні не було інших варіантів, крім як перемогти і пройти далі", – сказав Микола Матвієнко офіційному каналу УАФ на YouTube.

Нагадаємо, Україна здолала Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:1. У чвертьфіналі суперником "жовто-синіх" стане збірна Англії. Поєдинок відбудеться 3 липня.

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