"1 вересня ми продали Владислава Ваната в Жирону і терміново потребували нового нападника, який би його замінив. Треба розуміти, що під час війни нелегко переконати іноземних гравців приїхати в Україну. Багато футболістів відмовляються продовжувати переговори, побачивши, що наші міста бомблять росіяни.

Бленуце став варіантом, тому що він молодий і талановитий нападник. У нас не було достатньо часу, щоб перевірити всю його біографію, тому що графік був дуже щільним. Кінцевий термін УЄФА для заявок на участь у Лізі конференцій був 3 вересня. Нам вдалося надіслати необхідні документи за хвилину до закінчення терміну.

Відео Соловйова, яке він репостив, було про Молдову, і Бленуце каже, що не знав, хто такий Соловйов, і був шокований, коли дізнався про це. Репости з 2023 року були помилкою, і він це повністю визнав. Він також сказав, що ніколи не хотів підписувати контракт з російським клубом і що його мрією завжди було грати за Динамо Київ", – сказав Шахов для The Guardian.

Нагадаємо, 3 вересня Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуце з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Трансфер обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.

