"Емоції переповнюють! Перш за все хочу привітати наших уболівальників. Останнім часом було дуже багато критики, і вона десь була правильною: ніхто не хоче програвати, особливо з таким рахунком, як Борусії. Але ми повністю реабілітувалися, я сподіваюся. Багато говорили, що ми випадково виграли, що все випадково, але я вас запевняю – не випадково. У нас певна стратегія, ми знаємо, куди йти і що робити. Хлопці, футболісти, тренерський штаб довели свою правоту і лінію, яку вони гнуть. Так, зараз складний час, сьогодні важко якимось чином аналізувати ситуацію на сто відсотків, передбачати її, тому що через пандемію всі наші формули повністю змінюються. Але найголовніше – рахунок на табло і гра, яку показала команда. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Гадаю, ця гра відповіла на питання тим багатьом, хто занадто сильно нас критикував.

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Чи міг я передбачити, що ми двічі програємо Борусії, але переможемо Реал? Чесно кажучи, як я сказав до цього, складно щось передбачити. Справді, ставка була на те, щоб серйозно поборотися з Борусією, а все вийшло навпаки – двічі перемогли Реал і зіграли внічию з Інтером. У нас найскладніша група за всю історію, скільки я в клубі, – більше 17 років я працюю, однак такої групи ще не було. Але чим складніше, тим цікавіше. Більш того, перед грою у мене не було особливих побоювань. Я не знаю, це на краще чи на гірше, але факт залишається фактом: я був дуже спокійний. І навіть в першому таймі і в середині другого теж був спокійний. Але коли вже розумієш, що перемога десь в руках, ось тут починаєш нервувати, тут починаються емоції – кожна хвилина перетворюється в десять.

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Дентінью, мені здається, унікальний футболіст, тому що його довгий час не буває, але коли він з'являється – а з'являється в основному в критичних моментах, – то вирішує ті питання, які потрібно. Для мене він гравець матчу. Просто творив дива. Футбол складно передбачити і якось пояснити, але він дає шалені емоції. Гра наших хлопців дала шалені емоції. Я впевнений, що перемога додасть впевненості, але, знову ж таки, не можна занадто високо стрибати, потрібно адекватно оцінювати ситуацію. Необхідно завжди проводити роботу над помилками і розуміти свої сильні та слабкі сторони. Природно, і недооцінкою теж не можна займатися. Слід чітко розуміти шлях, по якому ми йдемо, і з нього не сходити, – тоді ми досягнемо результату", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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