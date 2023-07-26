"У травні я наполягав на тому, щоб керівництво підписало нових гравців, щоб мати можливість бути конкурентоспроможними у новому сезоні. Погана новина полягає в тому, що клуб, здається, не в змозі інвестувати у підсилення складу. Ми не лише не посилилися, а й продали кількох важливих гравців.

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Я не фінансовий консультант, я тренер, і я бачу, що у нас на 8 гравців менше, ніж минулого сезону. До старту сезону залишилося лише три тижні: наш склад не "закритий", а наші руки на трансферному ринку зв'язані. Коли я підписував контракт із "вулвз" у листопаді 2022 року, я взяв на себе ризик. Керівництво мені обіцяло посилити склад у разі порятунку в АПЛ", – сказав Лопетегі у підкасті футбольного журналіста та письменника Гільєма Балаге.

Влітку Вулверхемптон покинули такі гравці, як Рубен Невеш, Натан Коллінз, Коннор Коді та Адама Траоре. Також клуб веде переговори з Фулхемом щодо продажу форварда Рауля Хіменеса.

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