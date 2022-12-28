"Найкращий молодий гравець року – Михайло Мудрик із Шахтаря. Він один із тих, хто грає вперед. Робить це на швидкості, намагається ефективно діяти на атаку, обігрує, загострює гру. У нас мало таких футболістів.

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Здебільшого, футбол в Україні – це передачі впоперек поля та назад. А Мудрик – це зовсім інше. Він загострює та хоче грати швидко, вперед. Намагається показувати такий футбол, який подобається глядачам. Не просто так йому на Сантьяго Бернабеу аплодували. Там люди розуміються на футболі", – цитує Маркевича FootBoom.

До слова у нинішньому сезоні Мудрик відіграв за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.

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