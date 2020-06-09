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"У нас конфлікт": Левченко засудив українських футболістів у чемпіонаті Росії

12:08 740 Читать на русском
"У нас конфлікт": Левченко засудив українських футболістів у чемпіонаті Росії
Євген Левченко / dynamo.kiev.ua

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився думкою щодо українських гравців, які їдуть виступати до чемпіонату Росії.

"На сьогоднішній день я вважаю неправильним, коли українські футболісти їдуть грати в Росію. Не бачу цьому жодних виправдань. Якщо футболіст каже, що йому нічого їсти – це неправда. Я не вітаю, коли футболіст їде в Росію для заробітків.

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Особисто я для себе вирішив, що поки не поїду в Росію. Це моя принципова точка зору. Не тому що у мене немає друзів, або я не люблю приїжджати в Росію. Просто тому, що у нас конфлікт. Я сам собі не зможу пояснити, чому я туди їду", – поділився Левченко в інтерв'ю Sports.ru.

Нагадаємо, Левченко – вихованець донецького футболу, проте майже всю кар'єру провів у Нідерландах, виступаючи за Вітесс, Спарту, Гронінген та Віллем ІІ. Бутси на цвях повісив у 2012 році в австралійській Аделаїді. В активі Євгена 8 матчів за збірну України.

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Теги
Українці за кордоном Росія Євген Левченко
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