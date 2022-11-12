"Холанд цікавий кожному топ-клубу у світі, в нас із Манчестер Сіті були найкращі шанси підписати його. Порівняно з іншими топовими клубами у нас, можливо, менше фінансових можливостей, але ми можемо набирати очки завдяки нашій індивідуальності.

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У нас гравці отримують зарплату вчасно, до них ставляться по-сімейному. Ми також пропонуємо перспективи, тому що це найголовніше для гравців", – цитує Хайнера SportBuzzer.

Влітку англійський гранд заплатив за Ерлінга 60 мільйонів євро. Нестримний норвежець провів 17 матчів за Сіті, у яких відзначився 23 голами й 3 результативними передачами.

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