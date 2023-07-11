У ніч на 20 липня Арсенал зіграє проти команди зірок МЛС. Американську "збірну" очолить Вейн Руні, який довго був лідером МЮ, а зараз розвиває футбол за океаном.

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"Цей матч особливий, в Англії та Європі ми нічого подібного не маємо. Я особисто вже грав у таких поєдинках, тому знаю, чого очікувати. Безперечно, це чудовий досвід для вболівальників, які можуть на одному полі побачити головних зірок МЛС та сильний Арсенал. Буде складний матч.

Приїзд Мессі – чудовий крок для МЛС. Особливо в плані популяризації, посилиться інтерес з усіх куточків світу. У нас гратиме, мабуть, найсильніший футболіст в історії. Я впевнений, що він приїде мотивованим і допоможе Маямі піднятися. Захоплені не лише фани, а й гравці та тренери", – сказав Руні.