"У нас ДНК чемпіонів": воротар Шахтаря – про турнірну боротьбу "гірників" у поточному сезоні
Голкіпер донецького Шахтаря Кіріл Фесюн поділився думками від поразки Колосу (2:4) у матчі 25-го туру УПЛ.
– Будемо розбиратись. Більше нічого не можу сказати зараз.
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– Я так розумію, була дуже емоційна розмова. Що сказав тренер?
– Давайте це залишиться в роздягальні команди. Будемо розбиратись з усіма проблемами і, сподіваюсь, достойно вийдемо з цього.
– В контексті турнірної боротьби Шахтар собі ускладнює боротьбу навіть за друге місце з Олександрією. Як зараз цей ресурс знайти, щоб бути на другому місці?
– Ми – Шахтар. У нас ДНК чемпіонів. Ми повинні грати до кінця боротись. У нас ще є Кубок і ми повинні постійно грати тільки на перемогу, – сказав Фесюн для ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, Кіріл Фесюн перейшов до Шахтаря влітку 2024 року з ковалівського Колоса. У нинішньому сезоні воротар провів 3 матчі, пропустив 6 голів.
Наразі "гірники" перебувають на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ з 53-ма очками. Лідирує у чемпіонаті Динамо з 63-ма балами, Олександрія – друга з 57-ма заліковими пунктами.
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