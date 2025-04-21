– Будемо розбиратись. Більше нічого не можу сказати зараз.

Маркевич назвав причину провалу Шахтаря проти Колоса: "Ніщо не завадить Динамо повернути собі чемпіонський титул"

– Я так розумію, була дуже емоційна розмова. Що сказав тренер?

– Давайте це залишиться в роздягальні команди. Будемо розбиратись з усіма проблемами і, сподіваюсь, достойно вийдемо з цього.

– В контексті турнірної боротьби Шахтар собі ускладнює боротьбу навіть за друге місце з Олександрією. Як зараз цей ресурс знайти, щоб бути на другому місці?

– Ми – Шахтар. У нас ДНК чемпіонів. Ми повинні грати до кінця боротись. У нас ще є Кубок і ми повинні постійно грати тільки на перемогу, – сказав Фесюн для ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Кіріл Фесюн перейшов до Шахтаря влітку 2024 року з ковалівського Колоса. У нинішньому сезоні воротар провів 3 матчі, пропустив 6 голів.

Наразі "гірники" перебувають на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ з 53-ма очками. Лідирує у чемпіонаті Динамо з 63-ма балами, Олександрія – друга з 57-ма заліковими пунктами.

Шахтар сенсаційно програв Колосу і "дарує" чемпіонство Динамо – VAR двічі зіграв проти "гірників", Велетень оформив 1+3