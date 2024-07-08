"Носіння маски обмежує Мбаппе. У нас був аналогічний випадок із Ле Норманом, і він погано дихав, сильно втомлювався і мав проблеми з м'язами. Ми ще не бачили кращої версії Мбаппе на цьому Євро, його потенціал величезний.

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Я повністю довіряю Навасу, він найкращий. У нього є все необхідне, я повністю в ньому впевнений. Я ще не визначився, чи випущу його на поле, але в разі чого він буде готовий [замінити Карвахаля].

Я не намагаюся нічого вигадувати проти Франції. Зазвичай мені подобається, коли кожен гравець грає на тій позиції, на якій йому найлегше виступати. Матч із Німеччиною був фантастичним, але порівняно з тією зустріччю нам доведеться краще пресингувати, контролювати, бути ефективнішими в атаці та бути пильнішими в обороні. З нашим стилем гри ми сильно себе "розкриваємо", – цитує Marca де ла Фуенте.

Матч Іспанія – Франція буде зіграно 9 липня.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму