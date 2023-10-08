"Один рикошет. У нас було 10-15 дійсно хороших моментів у першому таймі. Вони добре розпочали другий тайм, гра була напруженою. Було не так багато моментів, все вирішив один рикошет.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми дуже добре оборонялися, гравці виклалися повністю. Це футбол, ми програли. Ми повернемось сильнішими. Я багато років знаю цих гравців і те, чого ми досягли разом. Це честь і привілей – бачити, як вони біжать і борються", – цитує Гвардіолу ВВС.

Поразка відкинула Ман Сіті на третю сходинку АПЛ. Попереду з 2 очками відриву дві лондонські команди – Арсенал і Тоттенхем.

Арсенал зламав катастрофічну серію та дотиснув інертний Ман Сіті – суддя намагався врятувати Пепа, Зінченко на рівні