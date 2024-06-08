"Я повністю розумію свист. Ми не зіграли достатньо добре, щоб підтримувати наснагу вболівальників протягом усього матчу.

Сенсаційна поразка Саутгейта у відеоогляді матчу Англія – Ісландія

У нас були дуже, дуже хороші моменти, які варто було б реалізовувати. Це додало б грі іншого забарвлення і вплинуло б на впевненість наших суперників у собі.

Але це стало б лише маскуванням для деяких недоліків, які проявилися в цій грі. Я багато чого з неї витягнув. Але в мене немає сумнівів у вболівальниках. Вони тут, із нами, і це має величезне значення, але команда має давати їм достатньо дій біля воріт, грати досить добре, інтенсивно пресингувати й відбирати м'яч, а ми сьогодні цього не робили. Ми повинні прийняти реакцію такою, якою вона була", – цитує Саутгейта Sky Sport.

Нагадаємо, Євро-2024 стартує вже 14 червня. Збірна Англії зіграє на груповому етапі з Сербією, Данією і Словенією.

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