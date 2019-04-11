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"У нас була дуже дружня команда", – Соль розповів, з якими зірками Реала досі підтримує зв'язок

22:25 117 Читать на русском
"У нас була дуже дружня команда", – Соль розповів, з якими зірками Реала досі підтримує зв'язок
Фран Соль у Реалі

Нападник Динамо Фран Соль пригадав час у Реалі та розповів, з ким досі підтримує зв'язок.

"Насправді, запам’яталося багато чого – це стосується як тренувань та матчів, так і того, що відбувалося поза межами футбольного поля. Ми були однією сім’єю, раділи разом перемогам і разом переживали стосовно поразок – добре, що перемог було більше (посміхається).

Соль: Циганков знадобився би Реалу

Звичайно, особливими для мене залишаються тренування з першою командою Реалу – це незабутні спогади, які залишаться зі мною назавжди.

Соль пояснив, чому сподівається на виклик у збірну Іспанії

У нас була дуже дружня команда. Ми досі пишемо один одному і телефонуємо. Найчастіше контактуємо з Дані Карвахалем, Альваро Моратою, Лукасом Васкесом, Начо, Іско… Та практично з усіма! І теми для розмов далеко не завжди у нас футбольні", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

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