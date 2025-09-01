Завершальний матч четвертого туру УПЛ відбувся на Арені Львів, де Шахтар переміг Олександрію (2:0). Про перебіг поєдинку "Футбол 24" поспілкувався із захисником олександрійців Антоном Болем.

– З одного боку – ви програли. З іншого – на початку матчу здавалося, що рахунок може бути розгромним.

– Ми знову програли і рахунок не має великого значення. Тому настрій не може бути хорошим. Просто команді емоційно важко було.

– Ця важкість – через що вона?

– У нас будується нова команда. Також складно через те, що з єврокубків вилетіли, не перемагаємо в чемпіонаті. Такі речі морально накопичуються. Поки ми не переломимо цей момент, буде важкувато.

– Олександрія ледь не щотижня підсилюється новачками. І все це легіонери. Як відбувається комунікація з іноземцями?

– Поступово. Взаємовідносини налагоджуються, це динамічний процес. Ми багато працюємо на тренуваннях, стараємося, докладаємо зусиль. Переконаний, що незабаром показуватимемо кращий футбол. Нам потрібно трохи часу.

– Один із легіонерів-новачків – француз Жоселен Беіратче. Шахтар багато атакував через центр оборони, де ви з ним працюєте в парі.

– Ми його називаємо Джаст. Так от із Джастом дуже зручно грати. У нас чудове взаєморозуміння. Я роблю йому підказки: українською, англійською… Він також мені підказує. Можу сказати, що нам комфортно.

– У кінці матчу Олександрія нарешті почала грати сміливо і могла забивати. Це ваша заслуга, чи Шахтар свідомо діяв другим номером?

– Можливо, далося взнаки те, що Шахтар тільки грав у єврокубках. Деякі їхні футболісти провели по 120 хвилин у четвер. Ми усвідомлювали, що у другому таймі їм буде важче, ніж нам.

– Теоретично ви мали бути свіжішими, адже на тижні відпочивали?

– У першому таймі це не сильно відчувалося. А от в другому таймі вони дещо підсіли. Нам стало трохи легше.

– Ви є вихованцем Динамо і змалечку звикли по-особливому налаштовуватися на Шахтар. Структуру "біло-синіх" ви вже покинули, але чи залишилася у вашій свідомості ця принциповість?

– В Україні будь-яка гра проти гранда є подразником. Такі матчі особливо цікаві. Та все ж я дотримуюся іншого принципу – будь-який матч є важливим, незважаючи на ім’я суперника.

– Лише дві команди УПЛ перед паузою в чемпіонаті на поєдинки збірних ще не здобували очок. На Олександрію це тисне?

– Нам просто треба перемогти і отримати позитивні емоції. Нам їх не вистачає. Коли виграємо хоч раз, то стане легше.

