"Ми провели багато матчів, не тільки цей. Сьогодні все склалося здорово. Команда показала хороший рух. Ми знаємо, наскільки гарний Ансу Фаті. Нам не вистачало його індивідуальних якостей, ми знаємо, чим він володіє. Раді, що він знову готовий грати.

Феєричне повернення Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 3:0

Ансу відмінно увійшов у гру, але не можна забувати про інших гравців, вони теж провели відмінний матч. Я вважаю, що у Барселони відмінний склад. Коли всі гравці здорові, у нас є варіанти.

Тепер ми повинні зробити все, щоб наявні футболісти демонстрували свій максимум. Скоро повернеться Педрі. І коли все будуть доступні, у нас буде дуже потужний склад", – наводить слова Схрьодера Marca.

Зазначимо, що Барселона розбила Леванте (3:0), а один із голів забив Ансу Фаті після майже річної перерви.

Барселона розгромила Леванте і увірвалась у топ-5 Ла Ліги – феєричний Депай і казкове повернення Фаті