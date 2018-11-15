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У нападника збірної України бомбезна дружина – це і її заслуга, що він потрапив у команду Шевченка

12:46 2628 Читать на русском
У нападника збірної України бомбезна дружина – це і її заслуга, що він потрапив у команду Шевченка
Христина Яремчук

Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук поступово цементує собі місце в основі збірної України.

Допомагає Роману у цьому чарівна дружина Христина, з якою він узаконив тривалі стосунки у 2017 році.

"Дружина у мене – просто бомба! Я щасливий, що маю вдома таку опору, вона мені допомагає у всьому. Те, що потрапив у національну збірну, – це і її заслуга. Разом ми пройшли складні часи в Динамо та Олександрії, разом поїхали у Бельгію", – розповів Роман в інтерв'ю для Футбол 24.

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Пропонуємо вашій увазі підбірку найефектніших фото Христини із соцмереж.

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Теги
Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Дівчина дня Гент Гент Дружини футболістів
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