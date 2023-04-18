"Ми дуже раді поверненню Фодена до тренувань, це дуже хороші новини для нас. Він провів лише одне тренування, але ми вирішили, що він поїде з нами і буде перебувати на лавці запасних. На 90 хвилин його не вистачить, але через його фізичну підготовку йому не потрібно багато тренувань, аби набрати форму. Він важливий не тільки в контексті завтрашнього дня, а й у контексті щільного графіка, який у нас попереду.

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У Мюнхені ми будемо захищатися. Оборона – частина гри, і ми маємо намір добре оборонятися завтра. Водночас ми плануємо нав'язати Баварії свою гру, постараємося вичавити максимум. Наша мета – спробувати виграти матч.

Шанси Баварії? Я працював тут, я знаю менталітет цього клубу. Він скрізь, навіть під шкірою. Баварія може вирішити завдання, це реально. У мене залишилися неймовірні спогади про перебування тут, у Мюнхені. Неймовірні.

Ми перебуваємо на вершині всіх турнірів ось уже 6 або 7 років, і досі не здали. Це класно – брати участь у вирішальних матчах. У завтрашньому, у півфіналі Кубка Англії, проти Арсеналу наступного тижня. Гравці жадають цього успіху. Потрібно залишатися самими собою настільки, наскільки це можливо", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Матч-відповідь Баварії з Ман Сіті відбудеться в середу, 19 квітня. У першій зустрічі команда Пепа Гвардіоли виявилася сильнішою (3:0).

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