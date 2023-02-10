"Мудрик може дістатися так далеко, як тільки забажає. Його амбіції безмежні. У нього є необхідні дані, щоб виграти "Золотий м'яч". Його ставлення до роботи – неймовірне. Він тренується, коли всі відпочивають. Він завжди хоче вдосконалювати свої навички й каже, що хоче бути найкращим у світі. У нього приголомшливий менталітет переможця

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У Михайла більше атакувальних здібностей, ніж у Вінісіуса Жуніора. Звісно, їх не можна порівнювати, тому що Мудрик тільки-но досяг вершини, а Вінісіус перебуває на найвищому рівні вже кілька років, але Михайло має величезний потенціал", – цитує Йовічевіча Sport.es з посиланням на Cadena SER.

Нагадаємо, що хорватський фахівець мав можливість працювати з Мудриком лише у першій половині нинішнього сезону. В січні Михайло перебрався в Челсі, який заплатив Шахтарю 70 мільйонів компенсації. Сума може зрости до 100 млн завдяки бонусам.

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