"У нього є величезний талант. Я грав проти Мудрика, коли він був у Шахтарі. Команда досить посередня, а ось Михайло був дуже впевнений у собі. Від нього виходила загроза.

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Він двічі пробив повз мене з двох ніг. Я був дуже радий, коли він підписав контракт із клубом АПЛ. Мудрик ще молодий, а в Челсі зараз нелегко блищати. Якщо він стане основним вінгером, коли "сині" наберуть форму, я буду радий побачити, на що він здатний", – цитує Джо Харта Goal з посиланням на BBC.

Нагадаємо, що Михайла Мудрика критикували за сезон в Челсі, а колишній наставник лондонців не бачив прогресу українця. Наразі вінгер виступає на Євро-2024 у складі збірної України.

За Челсі у сезоні 2023/24 Михайло зіграв у 41 матчі у всіх турнірах. В його активі сім голів та два асисти.

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