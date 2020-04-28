"У моєї дружини дівоче прізвище – Москаль": Пердута пригадав курйози зі своїм прізвищем

Півзахисник Ворскли розповів про цікаві ситуації, пов'язані зі своїм прізвищем.

"Звісно, без жартів не обходилося і в дитинстві, і в дорослому футболі. Але мені щастило з людьми – з мого прізвища ніхто не сміявся злостиво. Всі "підколи" завжди були дружніми і добрими, і спрямовувалися на те, щоб підняти настрій, а не щоб покепкувати.

"Вчителі жартома називали мене Путіним": легіонер Зорі мав оригінальне прізвисько в Німеччині

Я ж розумію, що саме слово "пердута" доволі кумедне, і якби я сам почув таке прізвище, я б посміхнувся. Ви ж, напевно, чули, як мене партнери прозивають на полі: "Пердя" чи "Пердюня". І жодного разу це не було якоюсь образою. Прізвище не приносить мені жодного дискомфорту.

Коли переходив у Ворсклу, був певний мандраж (стосовно прізвища – прим.), адже я із заходу України їхав до Полтави, де мене ніхто не знає. Але і тут всі, хто мене оточував, поводилися адекватно.

Чи легко погодилася дружина взяти моє прізвище? Вона велика молодець. Я сам здивувався, якщо чесно, як легко вона його взяла. Вона ще так здивовано в мене запитувала: "Тю, а яке ще прізвище я маю брати?". Зрештою, в неї дівоче прізвище – Москаль", – цитує Пердуту Полтавщина Спорт.

"Випив, поспав і забив три голи": перший легіонер Кварцяного сподобався Динамо, грав із Барсою і не витримав у Шахтарі