"Я не думаю, що є якийсь справжній секрет, а радше поєднання факторів. Лука має надзвичайний рівень професіоналізму: він дуже дбає про свої тренування, харчування, відновлення, і, перш за все, у нього є менталітет, який спонукає його ніколи не зупинятися на досягнутому. Він – рідкісний приклад спортивного довголіття, результат щоденної відданості.

"Живий пам'ятник": Ді Каніо роздав компліменти "списаній" зірці Мілана за його виступ проти Болоньї

Різниця між великим чемпіоном і просто чемпіоном часто полягає в менталітеті. Модріч має бажання працювати та нескінченне прагнення до перемоги. Це навіть більше, ніж його фізична підготовка, є рушійною силою його довголіття", – цитує Пінтуса Gazzetta dello Sport.

Після 13 років у складі Реала, де Модріч виграв шість трофеїв Ліги чемпіонів та чотири титули Ла Ліги, хорват цього літа перебрався до Мілана. У минулому сезоні він відіграв 63 матчі за мадридський клуб, а нині вже встиг стати ключовою фігурою в Серії А. Хорват плавно адаптувався до італійського футболу та готується розпочати четвертий поспіль поєдинок за "россонері".

22 вересня Мілан зіграє на виїзді проти Удінезе. Команда Модріча наразі йде п’ятою в таблиці Серії А, маючи дві перемоги та одну поразку.

Модріч оформив дебютний асист за Мілан – "россонері" впевнено переграли Лечче, Сассуоло програв Кремонезе