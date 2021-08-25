Лідер Зорі Віталій Вернидуб не опускає рук перед матчем-відповіддю проти Рапіда у плей-офф Ліги Європи.

"Команда серйозно готується до завтрашньої гри. Ми всі прекрасно розуміємо, що минулого четверга нам, можна сказати, десь не пощастило. Ми домінували, грали набагато краще, ніж суперник. Завтрашній день повинен розставити всі крапки над "і". Ми мотивовані і готові виправити ситуацію.

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Всі, хто перебувають у нашій команді, завжди славилися в першу чергу характером. Завтра ми повинні включити всі свої внутрішні резерви і бути не те, що мужиками, а левами на полі – довести, що минулого четверга було невдалий збіг обставин.

Нас завтра підтримають уболівальники, ми будемо разом і досягнемо позитивного результату", – сказав Вернидуб для Футбол NEWS.

Нагадаємо, Зоря у першій зустрічі розгромно програла (0:3). Матч-відповідь відбудеться у Запоріжжі 26 серпня, початок о 19:30.

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