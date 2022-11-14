Господарі відкрили рахунок зусиллями Юрія Климчука, однак не втримали перевагу. Після гри Климчук поділився емоціями у коментарі Футбол 24.

"Я вважаю, що нічия сьогодні для нас – поганий результат. Ми заслуговували на перемогу. Це було видно по самій грі. У Минаю один удар – один гол. Таке буває у футболі. Ми розчаровані результатом. Були готові до того, що Минай грає довгими передачами. Як на мене, наші захисники дуже чітко спрацювали. Шкода тільки, що пропустили необов'язковий гол".

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На 23-й хвилині Климчук відкрив рахунок. Спочатку нападник "жовто-чорних" заробив пенальті, а потім сам же його і реалізував. "Так грають нападники – завжди треба бігти до кінця. Це звичка вже. Вдячний Таллесу за те, що дозволив виконати мені пенальті. У команді він є штатним пенальтистом. Цього разу я попросив, а він не заперечував. Радий, що забив і допоміг команді", – каже Юрій.

Наприкінці зустрічі Климчук знову впав у штрафному майданчику закарпатців. Цього разу арбітр не зафіксував порушення. "Я одразу здійнявся на ноги. Не хотів провокувати суддю. Якщо б це був пенальті, то рефері неодмінно його поставив би", – вважає Климчук.

Втрата очок у домашній грі з безпосереднім конкурентом не дозволила Руху піднятися у турнірній таблиці. "Рух виходить на кожну гру з думками про максимальний результат. І не має значення, хто грає проти нас. Лідер це чи команда з нижньої частини турнірної таблиці – ми завжди налаштовуємося на перемогу. Не дивимося на опонента. Далі треба тільки вигравати, все у наших руках", – заявив Юрій Климчук.

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