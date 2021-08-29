Менеджер з маркетингу Миная Євген Донцов прокоментував скандальну ситуацію з нападником команди Євгеном Селезньовим, який вийшов на поле у футболці без нашивки з картою України.

"Сьогодні видання вже засудили гравця ФК Минай (Євгена Селезньова – прим.) за гру без шеврона і написали купу образ в його сторону, що він це зробив принципово. Питання в тому, що перед тим, як писати, варто хоч раз перевірити інформацію, зателефонувати в клуб, подивитись, як він виступав до цього, в якій формі.

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Ситуація, насправді, в тому, що гравці часто дарують футболки. Часом адміністратори команди не в курсі, що гравці подарували форму. І часто буває, що форму для гравця дозамовляють за день чи у день гри. А щодо шевронів, то, на жаль, їх клубам у достатній кількості ще досі не надали", – написав Донцов на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Євген Селезньов вийшов на матч проти Шахтаря без нашивки із картою України. У всіх інших футболістів Миная екіпірування було у належному вигляді.

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