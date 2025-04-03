Лівий захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко готовий до того, щоб грати в топ-клубі, вважає його агент Вадим Шаблій.

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"Миколенко вже зіграв понад 100 матчів у Прем’єр-лізі і в усіх змаганнях за Евертон. Віталій прогресує сезон за сезоном і доводить, що він є важливим гравцем для "ірисок". Можу сказати, що він уже сформований, розвинений гравець, зі своїм характером і підходом, має досвід гри проти сильних суперників. Думаю, у нього є чудові шанси в майбутньому продовжити кар’єру в топ-клубі", – заявив Шаблій в інтерв'ю Flashscore.

Нагадаємо, що напередодні Миколенко разом із Евертоном програв у дербі Ліверпулю (0:1). Попри поразку, українець вдало закрив зіркового Мохамеда Салаха і став одним із найкращих гравців матчу в складі "ірисок".

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