Головний арбітр матчу Віктор Копієвський призначив два 11-метрові у ворота Олімпіка. Якщо перший пенальті Металіст не забив, то другий удар дозволив команді Олександра Кучера здобути перемогу. Після 4-х турів "жовто-сині" ще не втрачали очок та очолюють турнірну таблицю.

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"Мені не соромно ні за хлопців, ні за малюнок гри, ні за її зміст. На жаль, вийшло так, як вийшло. Не хочеться коментувати нічиї дії, крім гри своїх хлопців. Скажу лише, що таким клубам, як Металіст, не потрібно допомагати, у них і так сильна команда.

Я не коментую дії суддів. Ви бачили: президент вже накоментував – клуб був на межі зникнення. Я хочу продовжувати працювати. Моя справа – коментувати дії своєї команди.

Якби у наших футболістів була стовідсоткова реалізація, вони б, напевно, грали не в нашому клубі, а десь в європейському чемпіонаті. Ми працюємо над цим. Хлопці практично все виконали. Винятки – 2 пенальті, на які ми ніяк не розраховували. На мій погляд, більш справедливим результатом матчу була б нічия", – цитує Літовченка офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, у 4-х турах команда Олександра Кучера вже 4 рази пробивала 11-метрові, а в матчі з Альянсом арбітр вилучив двох гравців суперників, через що клуб навіть погрожував зняттям з чемпіонату.

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Відеоогляд матчу Олімпік – Металіст 14 08 2021