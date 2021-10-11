"Які варіанти я мав перед переходом в Металіст? Кілька команд з Німеччини – Шальке, Гамбург, Нюрнберг. Я вивчав варіанти, зважував усі "за" і "проти", і Металіст виявився найкращим.

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Так, люди скажуть, що я міг обрати Німеччину, там краще життя тощо. Але я з цим не згоден. Ми самі пишемо свою історію, тому я тут.

Я знаю, що у Металіста більше амбіцій, ніж у Шальке. Він буде попереду Шальке за короткий проміжок часу. Тому я прийняв таке рішення", – сказав Харріс у коментарі YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Кадім приєднався до Металіста 20 вересня і став першим легіонером з Англії в Україні. Півзахисник вже встиг провести за харків'ян 3 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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