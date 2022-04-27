У мережу злили нову форму Барселони на сезон-2022/23
З'явилися кадри нової форми Барселони, повідомляє Footy Headlines. Екіпірувальник Nike запропонував свіжий дизайн.
У мережі з'явилась нова домашня форма Шахтаря – фото
Футболка оздоблена вертикальними смугами, але до звичних синього і гранатового кольорів додали темно-синій. Шорти та гетри також будуть в цьому кольорі.
Рекламні написи та емблема Nike виконані золотистим відтінком, який вигідно виділяється на фоні.
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