З'явилися кадри нової форми Барселони, повідомляє Footy Headlines. Екіпірувальник Nike запропонував свіжий дизайн.

У мережі з'явилась нова домашня форма Шахтаря – фото

Футболка оздоблена вертикальними смугами, але до звичних синього і гранатового кольорів додали темно-синій. Шорти та гетри також будуть в цьому кольорі.

Рекламні написи та емблема Nike виконані золотистим відтінком, який вигідно виділяється на фоні.