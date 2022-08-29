У мережу злили фото нової гостьової форми Шахтаря – картатий камуфляж у стилі ЗСУ
Світлини екіпірування "гірників" опублікували в Інтернеті.
Портал Footy Headlines, який спеціалізується на інсайдерській інформації щодо футбольних форм, опублікував фото виїзного екіпірування Шахтаря у сезоні-2022/23.
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Новий комплект поєднує в собі два камуфляжні кольори з тим же картатим малюнком, який вперше з'явився цього сезону на виїзних футболка у нідерландського ПСВ. Емблема клубу перефарбована у чорно-помаранчевий колір, а логотип технічного спонсора "гірників" – німецької компанії Puma – помаранчевого кольору.
До слова, перші матчі сезону Шахтар проводить у торішній формі.
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