Портал Footy Headlines, який спеціалізується на інсайдерській інформації щодо футбольних форм, опублікував фото виїзного екіпірування Шахтаря у сезоні-2022/23.

Динамо може отримати новий дизайн форми – модифікація ретро-стилю

Новий комплект поєднує в собі два камуфляжні кольори з тим же картатим малюнком, який вперше з'явився цього сезону на виїзних футболка у нідерландського ПСВ. Емблема клубу перефарбована у чорно-помаранчевий колір, а логотип технічного спонсора "гірників" – німецької компанії Puma – помаранчевого кольору.

До слова, перші матчі сезону Шахтар проводить у торішній формі.

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